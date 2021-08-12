Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Лесные пожары заставили обратиться правительство страны за помощью к другим государствам.

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Лесные пожары накрыли Грецию

Сотни пожарных вместе с самолетами, вертолетами и транспортными средствами прибыли на помощь из 24 стран Европы и Ближнего Востока.

Нам удалось спасти жизни, но мы потеряли леса и имущество,

– заявил Мицотакис.

Власти ежедневно сталкивались с почти 100 активными пожарами. По состоянию на 12 августа ситуация значительно улучшилась, распространение большинства крупных пожаров удалось уменьшить. Однако, по словам премьера, опасность возникновения новых пожаров все еще существует.

Он подчеркнул, что катастрофа в Греции – это климатический кризис, а не изменение климата. Власти Греции готовы принять "смелые изменения", необходимые для преодоления меняющегося климата. Изменение климата является глобальной проблемой для всего мира.

Греция пережила самую мощную катастрофу за последние десятилетия / Фото АР

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