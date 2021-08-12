В ГСЧС обнародовали захватывающие видео, на которых видно тяжелую работу пожарных. В Греции они находятся с 6 августа.

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Как украинские пожарные помогают греческим

В течение 11 августа отпор огню давали 100 наших спасателей. Совместными усилиями им удалось локализовать несколько пожаров. Спасатели тушили пламя на территории Северной Эвии, вблизи города Элиника.

Им удалось не допустить распространения пожара на расстоянии 2 тысяч 500 метров. Также пожарные ликвидировали низовой пожар на площади 1,7 гектара.

Напомним, что 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию. Соответствующее задание дал Владимир Зеленский и приняло правительство. Поэтому в Грецию полетели 100 опытных спасателей, а также необходимое оборудование.

Моменты напряженной работы и опасных для жизни ситуаций попали на видео. Также на кадрах видно, как украинских пожарных благодарят обычные жители. На одном из видео бойцы ГСЧС научили иностранных коллег говорить "Слава Украине! Героям слава!"

Украинские спасатели помогают преодолевать пожар в Греции: смотрите видео

Пожарные из Украины помогают Греции преодолеть пожар / Фото ГСЧС

Пожары в Греции: что известно