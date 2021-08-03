Аномальная жара в Греции

Сеть станций Национальной обсерватории Афин зафиксировала экстремальную температуру в более чем +40 градусов на 143 станциях. В то же время +43 градуса были на 22 станциях.

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Температурные рекорды:

В городе Макракоми в центре страны зафиксировали +46,3 градуса.

В регионе Аттика на одной из метеостанций столбик термометра превышал +40 градусов.

В Афинах температура воздуха в полночь составляла +33 градуса.

2 августа некоторые археологические памятники по всей стране приостановили работу. Их закрыли, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Обратите внимание! Ранее синоптики предупреждали, что температура воздуха на севере Греции поднимется до +47 градусов. Такая погода войдет в десятку самых жарких за последние 35 лет. Есть угроза, что жара может спровоцировать еще больше пожаров.

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