Аномальная жара в Греции
Сеть станций Национальной обсерватории Афин зафиксировала экстремальную температуру в более чем +40 градусов на 143 станциях. В то же время +43 градуса были на 22 станциях.
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Температурные рекорды:
- В городе Макракоми в центре страны зафиксировали +46,3 градуса.
- В регионе Аттика на одной из метеостанций столбик термометра превышал +40 градусов.
- В Афинах температура воздуха в полночь составляла +33 градуса.
2 августа некоторые археологические памятники по всей стране приостановили работу. Их закрыли, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.
Главное о пожарах в стране
- Огонь вспыхнул еще 31 июля вблизи города Патрас. Из-за сильного ветра пламя распространялось очень быстро.
- Пожар тушили 290 спасателей, а также 8 самолетов и вертолетов.
- В результате огненной стихии пострадали 16 человек. Их отвезли в больницы с проблемами дыхания.