К борьбе с огнем привлекли пожарных и спасателей со всей страны.

Важно В Турции во время ликвидации погибли двое пожарных: число жертв снова выросло

В некоторых местах пожары вспыхивают повторно. К примеру, в районе Ахаия вблизи Зирии, где 26 июля уже тушили лесной пожар, вновь возникло возгорание. Власть из соображений предосторожности начала эвакуацию людей.

Пожары ликвидируют:

более 730 пожарных,

более 300 машин,

3 вертолета,

4 самолета.

К счастью, большинство очагов возгорания удалось потушить на начальной стадии. Полиция устанавливает причины пожаров. Ранее греческие власти предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий из-за жары. Температура в Афинах достигла 40 градусов.

В Греции борются с пожарами: смотрите видео



Что происходит в Греции​ / Фото Kathimerini



Власти эвакуируют людей из Греции / Фото Kathimerini

Добавим, что соседняя Турция также страдает от масштабных лесных пожаров. По состоянию на 31 июля пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Огонь уже унес жизни 5 человек, в том числе и спасателей.