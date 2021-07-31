Трагическое известие сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Что известно о жертвах

Лесные пожары унесли жизни уже 5 человек. Известно, что трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.

По предварительным данным, из-за пожаров умерли 2 рабочих, которые занимались тушением пожаров в Манавгате. О других жертвах пока ничего неизвестно.

Большинство пострадавших выписали из больниц

Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали. Как рассказали врачи, люди чаще всего обращались к ним с ожогами или незначительными травмами. Немалая доля людей нуждалась в кислородной терапии.

Обратите внимание! По состоянию на 31 июля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся только 10 человек.

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