Трагическое известие сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Важно Турцию охватили страшные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
Что известно о жертвах
Лесные пожары унесли жизни уже 5 человек. Известно, что трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.
По предварительным данным, из-за пожаров умерли 2 рабочих, которые занимались тушением пожаров в Манавгате. О других жертвах пока ничего неизвестно.
Большинство пострадавших выписали из больниц
Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали. Как рассказали врачи, люди чаще всего обращались к ним с ожогами или незначительными травмами. Немалая доля людей нуждалась в кислородной терапии.
Пожары в Турции: главное
- Лесные пожары вспыхнули еще 28 июля в городе Манавгат. Стихия охватила крупнейшие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов.
- Среди местных жителей все больше распространяются предположения об умышленном поджоге, который и спровоцировал эти пожары.
- МИД Украины сообщил, что среди пострадавших нет украинцев. По данным ведомства на курортах Турции сейчас находятся 100 тысяч наших граждан.
- По последним данным, пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Спасатели смогли обуздать большинство очагов возгораний.