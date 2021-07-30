Больше всего от пожаров пострадали курортные города Анталия, Мармарис, Бодрум и смежные с ними провинции. Это наталкивает турок на мысль о том, что кто-то умышленно совершил поджог, чтобы навредить туристическому бизнесу. Об этом рассказала журналистка украинского портала Турции Ukr-ayna Екатерина Шафак.

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Что сейчас происходит в Турции

На юге страны отменили все экскурсии, а отели, к которым приближается огонь – эвакуируют туристов. Также турецкие авиалинии объявили, что бесплатно будут менять расписание рейсов в охваченных огнем регионах.

Ситуация обеспокоила как и простых граждан, так и власть. Некоторые уже публично заявляют о поджоге.

Пожары не начинаются одновременно и они каким-то образом окружили только туристические места. Поэтому турки думают, что это действительно может быть такая, как террористическая, атака именно на туризм Турции. Он сейчас, за это лето, понемногу начал набирать обороты,

– рассказала Шафак.

Однако журналистка отмечает, что доказательств умышленного поджога нет.

Пожары на курортах в Турции: главное

Впервые огонь вспыхнул 28 июня во городке Манавграт в провинции Анталия. Из-за пожара погибли 4 жителя города, еще около 200 получили травмы и ожоги. Огонь повредил более 100 частных домов и сооружений.

На следующий день стихия добралась до курортных городов Мармарис и Бодрум.

МИД Украины сообщил, что пострадавших среди украинцев нет. Но по их данным на курортах Турции сейчас находятся около 100 тысяч наших граждан.

На помощь Турции Украина отправила 2 пожарных самолета ГСЧС.

Обратите внимание! В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.