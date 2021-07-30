Вылетели опытные пожарные
На помощь отправили 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это произошло в соответствии с подписанным в феврале 2020 года Меморандумом о взаимопонимании между ГСЧС и управлением на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции.
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Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии,
– рассказали в ГСЧС.
Заметим, по состоянию на 30 июля к тушению пожаров привлекли более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.
Самолеты обещал Зеленский
Президент Владимир Зеленский 29 июля выразил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования из-за пожаров. Он пообещал оказать стране всю возможную помощь.
Что известно о пожарах в Турции
- Лесные пожары вспыхнули 28 июня возле города Манавгат, что в провинции Анталия.
- На следующий день огонь распространился до курортных Бодрума и Мармариса.
- В результате пожаров погибли 4 жителей Манавгата, а еще более 180 человек пострадали.
- Известно, что в Турции сейчас находится 100 тысяч украинцев. Наше Министерство иностранных дел прорабатывает возможности эвакуации граждан, оказавшихся в эпицентре бедствия.