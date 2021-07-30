Вилетіли досвідчені вогнеборці

На допомогу відправили 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це відбулося відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС та управлінням на випадок надзвичайних ситуацій МВС Туреччини.

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Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії,

– розповіли у ДСНС.

Зауважимо, станом на 30 липня до гасіння пожеж залучили понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Літаки обіцяв Зеленський

Президент Володимир Зеленський 29 липня висловив турецькому колезі Реджепу Ердогану співчуття через пожежі. Він пообіцяв надати країні всю можливу допомогу.

Що відомо про пожежі у Туреччині