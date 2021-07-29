Таку інформацію в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик. Він зауважив, що наразі туристам нічого не загрожує.

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"Приблизно 100 тисяч осіб (відпочивають у Туреччині станом на 29 липня – 24 канал). Це орієнтовна кількість", – сказав Білик.

Він запевнив, що станом на 29 липня постраждалих серед українців у регіоні стихійного лиха немає. Звернень щодо ситуації у зв'язку з пожежами не надходило на адресу ні посольства, ні консульства України в Анталії.

Люди перебувають у готелях, не зважаючи на легку димку, яка є в регіоні. Їм нічого не загрожує,

– зазначив Білик.

Люди можуть переселитись в інший готель

Керівник консульського відділу також розповів, що на офіційних сторінках та в телефонному режимі його колеги надають українцям рекомендації щодо переселення в інші готелі, якщо в їхньому регіоні є скупчення диму. Зокрема, це місто Сіде.

Інформації про те, скільки людей вже переселилось, немає.

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