Після розмови Президент України розпорядився відправити до Туреччини на допомогу пожежний літак. Він вилетить вже 30 липня.
Це варто бачити Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Висловив своєму другу президенту Туреччини Реджепу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу,
– пообіцяв Володимир Зеленський.
Резюмуючи, президент наголосив, що в такий складний момент український народ перебуває разом з дружнім турецьким народом.
Коротко про пожежі в Туреччині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
- Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.
- Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.
- Міністерство закордонних справ наразі роздумує шляхи й можливість евакуації українців, які опинилися в цей час у Туреччині.