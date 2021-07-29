Рятувальники і пожежники роблять усе можливе для боротьби з полум'ям. Людей, чиї будинки опиняються в епіцентрі лиха, евакуйовують.

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Українці, які перебувають в Анталії, розповіли, що з неба падає попіл. У повітрі – запах диму. Боротьба з вогнем не зупиняється ні на мить. У небі літають літаки вогнеборців, на вулицях міст регулярно фіксують швидкі.

Роботу рятувальників суттєво ускладнюють вітри, які зірвалися у регіоні. Окрім того, небезпеку посилює спека.

Зауважте! За даними ЗМІ, наразі вогонь – далеко від головних туристичних об'єктів Манавґату.

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