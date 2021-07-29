Рятувальники і пожежники роблять усе можливе для боротьби з полум'ям. Людей, чиї будинки опиняються в епіцентрі лиха, евакуйовують.
Зауважте Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Українці, які перебувають в Анталії, розповіли, що з неба падає попіл. У повітрі – запах диму. Боротьба з вогнем не зупиняється ні на мить. У небі літають літаки вогнеборців, на вулицях міст регулярно фіксують швидкі.
Роботу рятувальників суттєво ускладнюють вітри, які зірвалися у регіоні. Окрім того, небезпеку посилює спека.
Пожежі у Туреччині: останні новини
- Наприкінці липня у Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. В епіцентрі опинилася курортна Анталія.
- Полум'я вже охопило район Манавґат.
- До боротьби з вогнем залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.
- У постраждалий регіон вже прибув міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.
- Жителів округу Калемлер-Махалезі Азізлер евакуювали. Вогонь пошкодив декілька житлових будинків.
- Окрім того, внаслідок пожежі загинули десятки тварин.