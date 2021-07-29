Спасатели и пожарные делают все возможное для борьбы с пламенем. Людей, чьи дома оказываются в эпицентре бедствия, эвакуируют.

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Украинцы, которые находятся в Анталии, рассказали, что с неба падает пепел. В воздухе – запах дыма. Борьба с огнем не останавливается ни на мгновение. В небе летают самолеты пожарных, на улицах городов регулярно фиксируют скорые.

Работу спасателей существенно осложняют ветры, которые сорвались в регионе. Кроме того, опасность усиливает жара.

Заметьте! По данным СМИ, сейчас огонь – далеко от главных туристических объектов Манавгата.

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