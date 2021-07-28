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Пожары в Турции

Источник: Anadolu Agency

Причины масштабных лесных пожаров в Турции пока что неизвестны. Пламя вспыхнуло сразу в 4 различных точках. Огонь уже охватил Манавгат – район курортной Анталии.

Изнурительная борьба со стихией

Работу пожарных осложняет сильный ветер. Сейчас бороться с огнем помогают спасатели из соседних городов. К работе привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.

В эпицентр бедствия прибыл министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Чиновник рассказал, что борьба с пламенем – изнурительная и очень сложная.

К сожалению, один из наших водяных насосов перевернулся, водитель в тяжелом состоянии. Мы очень стараемся предотвратить гибель людей,

– сообщил Пакдемирли.

Губернатор Манавгата сообщил жителям региона, что огонь движется в сторону населенных пунктов. Людей из округа Калемлер-Махалези Азизлер, которые находились дома эвакуировали. Пожар уже повредил несколько жилых домов.

Кроме того, в пламени массово гибнут животные.

Сообщили о пострадавших

В Анталии в результате пожаров пострадали уже более 50 человек.

Большинство из них сейчас находятся в больнице.

Пострадавшие нуждаются в кислородной терапии.

Кроме того, у одного человека диагностировали 30% ожогов тела.

Огонь охватил Анталию / Фото NTV

Масштабный пожар в Турции: смотрите видео

Анталия в огне: смотрите видео

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На Прикарпатье на дом упал легкомоторный самолет

Источник: ГСЧС Украины

На Ивано-Франковщине легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом. Трагедия унесла жизни 4 человек.

Детали катастрофы

Самолет упал вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.

По словам очевидцев, за считанные мгновения до катастрофы самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и якобы летел низко над землей.

Впоследствии WT-10 Advantic врезался в жилой дом, где находились 3 человека: женщина и 2 детей. К счастью, они успели спастись. Хозяин дома рассказал, что "услышали удар, взрыв и выбежали, сначала был удар о крышу соседей, а потом уже взрыв"

На месте трагедии возник пожар.

Кто погиб в результате трагедии

По данным СМИ, управлял самолетом профессиональный пилот и инструктор Игорь Табанюк. Он был одним из владельцев аэродрома малой авиации в Коломые и главой "Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации". У мужчины был большой опыт: свой первый полет он совершил еще 40 лет назад.

Объединенная еврейская община Украины сообщила, что в результате катастрофы также погибли 3 хасида. Все они были гражданами США, которые прибыли на Прикарпатье с туристической целью.

Последние мгновения полета: смотрите видео



Игорь Табанюк / Фото "Репортера"

Спасатели работают на месте трагедии: смотрите видео

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Кравчук – в тяжелом состоянии

Источник: ТСН

Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. С тех пор политик находится в реанимации в Институте сердца в Киеве. Глава украинской делегации в ТКГ не может самостоятельно дышать.

Родные политика не позволили медикам комментировать самочувствие политика или делать прогнозы относительно его состояния.

Кравчук в больнице: главное

Политик не пришел на торжественное заседание Верховной Рады в День Конституции. Тогда объяснили, что Кравчук плохо себя чувствовал.

Операцию ему сделали 29 июня. Несколько недель новостей о состоянии политика не было. Однако 26 июля сообщили, что Кравчук – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ко вниманию! В 2017 году Кравчуку провели стентирование сердца. Процедура происходила также в Институте сердца.

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Средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов

Источник: Государственная служба статистики

В июне 2021 года средняя зарплата в Украине впервые в истории превысила 500 долларов. В течение месяца средний курс составил 27,24 гривны за доллар.

Средняя зарплата украинцев составляла 525 долларов – 14 313 гривен. Еще в мае этот показатель был меньше на 814 гривен.

Самые высокие зарплаты насчитывали в Киеве (20 455 гривен), самые низкие – в Кировоградской области (11 497 гривен).