Огонь распространяется к курортным зонам, туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха. О том, почему пожары возникли и какие районы пострадали больше всего, читайте в материале 24 канала.
Страшные кадры Пока туристы на пляже: очевидцы показали апокалиптические масштабы пожара в Турции – видео
Пожар вспыхнул в курортной зоне
Место, где возникли пожары, расположено всего в часе езды от популярной среди украинских туристов Анталии. Огонь возник в пригороде Манавгата – это третий по величине город региона после Анталии и Алании.
Расположение Манавгата на карте: именно там вспыхнули пожары
Что известно о пострадавших и есть ли среди них украинцы
Согласно информации, полученной от Координационного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате пожара пострадали 53 человека. По предварительной информации, туристов среди них нет. Состояние 47 из них легкое, их выпишут домой после кислородной терапии. Еще у одного из пострадавших сломана стопа, у остальных – 30% ожогов тела.
Как преодолевают последствия лесных пожаров в Турции
Местные экстренные службы подняты по тревоге. В небо запустили 19 вертолетов и 2 самолета, которые орошают охваченные огнем леса. Над эпицентрами возгорания авиация сбрасывает с неба воду.
Пожарные из соседних городов, таких как Ыспарта, Бурдур и Конья, также тушат пожар. На тушение огня направили больше 100 пожарных автомобилей и свыше тысячи спасателей. Сообщается, что чрезвычайники оказывают помощь людям, которые попали в огневую ловушку.
Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер, эвакуировали. Власти готовятся к тому, что придется переселять большее количество людей. Пожар еще не взяли под контроль из-за сильного ветра.