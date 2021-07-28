Огонь распространяется к курортным зонам, туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха. О том, почему пожары возникли и какие районы пострадали больше всего, читайте в материале 24 канала.

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Пожар вспыхнул в курортной зоне

Место, где возникли пожары, расположено всего в часе езды от популярной среди украинских туристов Анталии. Огонь возник в пригороде Манавгата – это третий по величине город региона после Анталии и Алании.

Расположение Манавгата на карте: именно там вспыхнули пожары

Огонь раздул ветер, и он быстро с леса перекинулся на близлежащие районы. В окрестностях поселка Еникёй вспыхнули дома. Со временем огонь стал распространяться все ближе и добрался до курортов. Больше кадров Страшные пожары охватили курортную Турцию: фото с высоты птичьего полета

Густой дым над Манавгатом / Фото из твиттера @Maslennikova_Y До самого города Анталии (провинция называется Анталия, ее главный город носит такое же название – 24 канал) огонь по состоянию на вечер 28 июля еще не добрался. Пожарные работают над тем, чтобы его локализовать.

Курортные города охватил дым / Фото из твиттера @Maslennikova_Y Как возник пожар В Турции несколько дней подряд температура воздуха достигала отметок аж до +50. Как сообщают СМИ со ссылкой на официальные ведомства, пожар возник в лесной зоне по неопределенной причине. Мэр столичного муниципалитета Анталии Мухиттин Боджек сказал, что еще никогда не видел такого пожара. Он отметил: он возник в 4 разных точках, и это откровенно побуждает к размышлениям о поджоге. Однако четкой информации пока нет. В приоритете власти – контролировать пожар и не позволить ему распространиться. Страшный пожар в турецкой Анталии / Фото из твиттера EDA, OGMgovtr, omerkanburoglu

Что известно о пострадавших и есть ли среди них украинцы

Согласно информации, полученной от Координационного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате пожара пострадали 53 человека. По предварительной информации, туристов среди них нет. Состояние 47 из них легкое, их выпишут домой после кислородной терапии. Еще у одного из пострадавших сломана стопа, у остальных – 30% ожогов тела.

24 канал пытался выяснить в МИД Украины, есть ли среди пострадавших от пожаров украинцы. Впрочем, оперативного ответа нам не предоставили и попросили подождать. Официальных сообщений на сайте ведомства касаемо этого чрезвычайного происшествия тоже нет.

Как преодолевают последствия лесных пожаров в Турции

Местные экстренные службы подняты по тревоге. В небо запустили 19 вертолетов и 2 самолета, которые орошают охваченные огнем леса. Над эпицентрами возгорания авиация сбрасывает с неба воду.

Пожарные из соседних городов, таких как Ыспарта, Бурдур и Конья, также тушат пожар. На тушение огня направили больше 100 пожарных автомобилей и свыше тысячи спасателей. Сообщается, что чрезвычайники оказывают помощь людям, которые попали в огневую ловушку.

Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер, эвакуировали. Власти готовятся к тому, что придется переселять большее количество людей. Пожар еще не взяли под контроль из-за сильного ветра.