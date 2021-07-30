Ситуация на одном из самых популярных курортов Мармариса пока спокойная. Об этом СМИ рассказала украинка Ольга Бугай, отдыхающая в Турции.
Напомним Пожары в Турции: число жертв возросло
В воздухе – вертолеты и едкий дым
Паники среди людей в Мармарисе пока нет. Огонь довольно близко подбирается к отелям, в небе стоит запах дыма. Постоянно слышно и видно вертолеты, которые тушат огонь, сбрасывая воду с неба.
Как отмечают очевидцы, все службы работают на отлично. Работники гостиниц также немедленно реагируют.
Масштабные пожары в Турции: смотрите видео
Однако некоторые отдыхающие стараются быть ближе к берегу и ночевали на пляжах. Впрочем, общее настроение людей не паническое.
Ситуация с лесными пожарами в Турции: последние новости
- Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1500 гектаров.
- Огонь добрался до курортных зон Бодрума и Мармариса, туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха.
- В результате пожаров 4 человека погибли, еще 183 получили травмы. 58 человек пришлось госпитализировать.
- Огонь повредил более 100 частных домов и сооружений.
- Спасатели уже локализовали 36 очагов лесных пожаров, еще 20 продолжают тушить.
- На помощь Турции Украина отправила 2 пожарных самолета ГСЧС.