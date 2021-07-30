Ситуація на одному з найпопулярніших курортів Мармарисі наразі спокійна. Про це ЗМІ розповіла українка Ольга Бугай, яка відпочиває у Туреччині.

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У повітрі – гелікоптери та їдкий дим

Паніки серед людей у Мармарисі наразі немає. Вогонь досить тісно підбирається до готелей, у небі стоїть запах диму. Постійно чути і видно гелікоптери, які гасять вогонь, скидаючи воду з неба.

Як зазначають очевидці, усі служби працюють на відмінно. Працівники готелів також негайно реагують.

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Водночас деякі відпочивальники намагаються бути ближче до берега та ночували на пляжах. Втім, загальний настрій людей не панічний.

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