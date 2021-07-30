Як повідомив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, загинув ще один чоловік. Загалом від вогню постраждали майже 200 осіб.

До слова Український пожежний літак вирушає до Туреччини

Що відомо про загиблих у пожежі в Туреччині

Станом на ранок 30 липня, а це друга доба пожеж, загинули вже 4 людини. Троє із них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манавґаті. Повідомляється, що це не туристи, а місцеві жителі.

Інформація про четверту жертву надійшла ввечері 29 липня. Як повідомив Бекір Пакдемірлі у Мармарисі загинув чоловік. Детальнішої інформації про загиблого наразі немає.

Головне про пожежі у курортній Туреччині