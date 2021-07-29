Інформації про наявність загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Про це у міністерстві закордонних справ повідомили у відповідь на запит 24 каналу.

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Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, які наразі не фіксують масових звернень від громадян України чи повідомлень про загрозу їх життю чи здоров'ю,
– зазначили дипломати.

Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері наголосив, що як тільки почалися пожежі, то одразу доручив дипломатам моніторити потреби громадян і загрози безпеці.

"Ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", – додав очільник українського МЗС.

Туреччина бореться з пожежами

Станом 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч з готелями у провінції Анталія.

Осередки загоряння перебувають приблизно в:

  • 70 км від міста Анталія;
  • 20 км від зони готелів у районі Манавгат;
  • в районі Аксекі у 50 км від узбережжя.

Окрім цього, виникли нові пожежі неподалік від Мармаріса та Бодрума.

  • У Бодрумі в безпосередній близькості до готелів вогонь взяли під контроль.

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