Інформації про наявність загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Про це у міністерстві закордонних справ повідомили у відповідь на запит 24 каналу.
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Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, які наразі не фіксують масових звернень від громадян України чи повідомлень про загрозу їх життю чи здоров'ю,
– зазначили дипломати.
Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері наголосив, що як тільки почалися пожежі, то одразу доручив дипломатам моніторити потреби громадян і загрози безпеці.
"Ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", – додав очільник українського МЗС.
Туреччина бореться з пожежами
Станом 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч з готелями у провінції Анталія.
Осередки загоряння перебувають приблизно в:
- 70 км від міста Анталія;
- 20 км від зони готелів у районі Манавгат;
- в районі Аксекі у 50 км від узбережжя.
Окрім цього, виникли нові пожежі неподалік від Мармаріса та Бодрума.
- У Бодрумі в безпосередній близькості до готелів вогонь взяли під контроль.
Лісові пожежі в Туреччині: що відомо
- Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія.
- Задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
- Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.
- Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.
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