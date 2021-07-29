Інформації про наявність загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Про це у міністерстві закордонних справ повідомили у відповідь на запит 24 каналу.

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Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, які наразі не фіксують масових звернень від громадян України чи повідомлень про загрозу їх життю чи здоров'ю,

– зазначили дипломати.

Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері наголосив, що як тільки почалися пожежі, то одразу доручив дипломатам моніторити потреби громадян і загрози безпеці.

"Ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", – додав очільник українського МЗС.

Туреччина бореться з пожежами

Станом 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч з готелями у провінції Анталія.

Осередки загоряння перебувають приблизно в:

70 км від міста Анталія;

20 км від зони готелів у районі Манавгат;

в районі Аксекі у 50 км від узбережжя.

Окрім цього, виникли нові пожежі неподалік від Мармаріса та Бодрума.

У Бодрумі в безпосередній близькості до готелів вогонь взяли під контроль.

Зверніть увагу! У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українських громадян негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Лісові пожежі в Туреччині: що відомо

Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія.

Задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.

Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.

Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.

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