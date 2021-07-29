Лісові пожежі у районі Мілас добрались до 5-зіркових готелів. Боротись із займанням вирушили 6 пожежних бригад, 40 працівників лісництв та вертоліт.
До речі Попіл у готелі та жахливий запах горілого, – українка про пожежі у Туреччині
Туристів евакуювали
Туристів на кілька годин вивезли на місцеві пляжі задля безпеки. Люди стояли вздовж берега та чекали, поки їх заберуть рятувальні човни. Відпочивальники опублікували відео, як відбувалась евакуація.
У районі Мармариса теж вирувала сильна пожежа. Вона наблизилась до населених пунктів та готелів приблизно на відстань 100 метрів.
Тому евакуювали також людей з 3-зіркових готелів, а також – 4 вілл. Деякі відпочивальники, які зупинилися в готелях, забрали валізи та поїхали самі.
Вогонь взяли під контроль
За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль. Пожежі відвели від готелів. Проте пожежники продовжували гасити займання у лісовій зоні.
Деяких туристів вже повертають у готелі. Постраждалих наразі немає.
Що відомо про пожежі в Туреччині
- Лісові пожежі охопили Туреччину наприкінці липня. Вони добрались до курортної Анталії.
- Вогонь пошкодив також багато житлових будинків. Також є вже 3 загиблих людини та понад сотню постраждалих внаслідок пожеж.
- За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає.