Лесные пожары в районе Милас добрались до 5-звездочных отелей. Бороться с огнем отправились 6 пожарных бригад, 40 работников лесничеств и вертолет.
Кстати Пепел в гостинице и ужасный запах горелого, – Украинка о пожарах в Турции
Туристов эвакуировали
Туристов на несколько часов вывезли на местные пляжи для безопасности. Люди стояли вдоль берега и ждали, пока их заберут спасательные лодки. Отдыхающие опубликовали видео, как происходила эвакуация.
В районе Мармариса тоже бушевал сильный пожар. Он приблизился к населенным пунктам и гостиницам примерно на расстояние 100 метров.
Поэтому эвакуировали также людей из 3-звездочных отелей, а также – 4 вилл. Некоторые отдыхающие, которые остановились в гостиницах, забрали чемоданы и поехали сами.
Огонь взяли под контроль
За несколько часов огонь удалось взять под контроль. Пожары отвели от гостиниц. Однако пожарные продолжали тушить возгорание в лесной зоне.
Некоторых туристов уже возвращают в отели. Пострадавших пока нет.
Что известно о пожарах в Турции
- Лесные пожары охватили Турцию в конце июля. Они добрались до курортной Анталии.
- Огонь повредил также многие жилые дома. Также есть уже 3 погибших человека и более сотни пострадавших в результате пожаров.
- По предварительной информации, украинцев среди пострадавших нет.