Информации о наличии погибших или пострадавших украинцев нет. Об этом в министерстве иностранных дел сообщили в ответ на запрос 24 канала.

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Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью,
– отметили дипломаты.

Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере отметил, что как только начались пожары, то сразу поручил дипломатам мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.

"Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – добавил глава украинского МИД.

Турция борется с пожарами

По состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия.

Очаги возгорания находятся примерно в:

  • 70 км от города Анталия;
  • 20 км от зоны отелей в районе Манавгат;
  • в районе Аксеки в 50 км от побережья.

Кроме этого, возникли новые пожары неподалеку от Мармариса и Бодрума.

  • В Бодруме в непосредственной близости к отелям огонь взяли под контроль.

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