Информации о наличии погибших или пострадавших украинцев нет. Об этом в министерстве иностранных дел сообщили в ответ на запрос 24 канала.

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Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью,

– отметили дипломаты.

Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере отметил, что как только начались пожары, то сразу поручил дипломатам мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.

"Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – добавил глава украинского МИД.

Турция борется с пожарами

По состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия.

Очаги возгорания находятся примерно в:

70 км от города Анталия;

20 км от зоны отелей в районе Манавгат;

в районе Аксеки в 50 км от побережья.

Кроме этого, возникли новые пожары неподалеку от Мармариса и Бодрума.

В Бодруме в непосредственной близости к отелям огонь взяли под контроль.

Обратите внимание! В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Лесные пожары в Турции: что известно

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.

Задымлен район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали.

Вернувшаяся из Турции украинка рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах горелого. Женщина отдыхала в городе Сиде.

Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.

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