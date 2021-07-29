У Туреччині вирують лісні пожежі. Влада намагається їх загасити з 28 липня.

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Вогонь дістався до Мармариса та Бодрума

Станом на 13 годину 29 липня вогонь поширився на території курортного міста Мармарис, що у турецькій провінції Мугла. Через вітер буквально за кілька хвилин вогонь поширився на кілька кілометрів.

Вогонь підібрався на відстань 100 метрів до житлових кварталів. Дорога, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер перекрита,
– повідомило видання.

Також відомо, що для гасіння пожежі залучили:

  • 5 вертольотів;
  • 30 пожежних машин;
  • 1 літак.

У районах, які розміщені близько до пожежі, автомобілі повертають та не дають проїхати в місто.

Людей з деяких готелів евакуюють

Вогонь дібрався до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан. Туристів евакуюють. Місцеве ЗМІ пише, що будинки та готелі всього за 5 хвилин від пожежі. Однак влада міста пише, що для населених пунктів загрози немає.

Через наближення полум'я як запобіжний захід евакуювали людей з:

  • з 2 тризіркових готелів;
  • а також 4 вілл.

Деякі туристи, що зупинилися в готелях неподалік, виїжджають добровільно,
– мовиться у повідомленні.

Асоціація туристичних готельєрів Південного Егейського моря (GETOB) розмістила туристів, які мали покинути свої готелі, в інші готелі.

До речі, також пожежі дістались до міста Бодруму. Турецьке видання "Sabah" повідомило, що влада шукає причину пожеж.

Коротко про пожежі в Туреччині

  • 28 липня у Туреччині спалахнули лісові пожежі. Вогонь наблизився до курортної Анталії.
  • Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
  • У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що потерпілих серед українських туристів немає.
  • Відомо, що у Туреччині перебувають приблизно 100 тисяч українських туристів. Про це розповів консул України в Туреччині.