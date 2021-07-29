У Туреччині вирують лісні пожежі. Влада намагається їх загасити з 28 липня.

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Вогонь дістався до Мармариса та Бодрума

Станом на 13 годину 29 липня вогонь поширився на території курортного міста Мармарис, що у турецькій провінції Мугла. Через вітер буквально за кілька хвилин вогонь поширився на кілька кілометрів.

Вогонь підібрався на відстань 100 метрів до житлових кварталів. Дорога, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер перекрита,

– повідомило видання.

Також відомо, що для гасіння пожежі залучили:

5 вертольотів;

30 пожежних машин;

1 літак.

У районах, які розміщені близько до пожежі, автомобілі повертають та не дають проїхати в місто.

Людей з деяких готелів евакуюють

Вогонь дібрався до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан. Туристів евакуюють. Місцеве ЗМІ пише, що будинки та готелі всього за 5 хвилин від пожежі. Однак влада міста пише, що для населених пунктів загрози немає.

Через наближення полум'я як запобіжний захід евакуювали людей з:

з 2 тризіркових готелів;

а також 4 вілл.

Деякі туристи, що зупинилися в готелях неподалік, виїжджають добровільно,

– мовиться у повідомленні.

Асоціація туристичних готельєрів Південного Егейського моря (GETOB) розмістила туристів, які мали покинути свої готелі, в інші готелі.

До речі, також пожежі дістались до міста Бодруму. Турецьке видання "Sabah" повідомило, що влада шукає причину пожеж.

Коротко про пожежі в Туреччині