У мережі опублікували моторошне відео з місця пожежі. На ньому видно, як автомобіль їде червоною дорогою у диму.
До теми Туристи живуть звичним життям, – українка про моторошні пожежі в Туреччині
Дерева – повністю чорні та охоплені жаром, а дорога радше нагадує пекло ніж реальність.
Тепер я знаю, як виглядає пекло,
– написала авторка відео.
Дивіться відео масштабної пожежі у Туреччині:
Вогонь охопив Мармарис
29 липня близько 2 години дня пожежа виникла у ще одному курортному місті Туреччини – Мармарисі, пише Hyrriyet. Вогонь швидко добрався до житлових кварталів.
Дорогу, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер, перекрили. Правоохоронці розвертають автомобілі в протилежну сторону. Пожежу гасять 5 вертольотів, 30 пожежних машин і 1 літак.
Пожежа в Мармарисі: відео
Вогонь добрався близько до готелів: відео