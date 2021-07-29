У мережі опублікували моторошне відео з місця пожежі. На ньому видно, як автомобіль їде червоною дорогою у диму.

До теми Туристи живуть звичним життям, – українка про моторошні пожежі в Туреччині

Дерева – повністю чорні та охоплені жаром, а дорога радше нагадує пекло ніж реальність.

Тепер я знаю, як виглядає пекло,

– написала авторка відео.

Дивіться відео масштабної пожежі у Туреччині:

Вогонь охопив Мармарис

29 липня близько 2 години дня пожежа виникла у ще одному курортному місті Туреччини – Мармарисі, пише Hyrriyet. Вогонь швидко добрався до житлових кварталів.

Дорогу, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер, перекрили. Правоохоронці розвертають автомобілі в протилежну сторону. Пожежу гасять 5 вертольотів, 30 пожежних машин і 1 літак.

Пожежа в Мармарисі: відео

Вогонь добрався близько до готелів: відео

Зверніть увагу! 28 липня вогонь наблизився до курортної Анталії. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали. У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що потерпілих серед українських туристів немає.