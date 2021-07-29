В сети опубликовали жуткое видео с места пожара. На нем видно, как автомобиль едет по красной дороге в дыму.
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Деревья – полностью черные и охвачены жаром, а дорога скорее напоминает ад, чем реальность.
Теперь я знаю, как выглядит ад,
– написала автор видео.
Смотрите видео масштабного пожара в Турции:
Огонь охватил Мармарис
29 июля около 2 часов дня пожар возник в еще одном курортном городе Турции – Мармарисе, пишет Hyrriyet. Огонь быстро добрался до жилых кварталов.
Дорогу, которая связывает Мармарис и курортный поселок Ичмелер, перекрыли. Правоохранители разворачивают автомобили в противоположную сторону. Пожар тушат 5 вертолетов, 30 пожарных машин и 1 самолет.
Пожар в Мармарисе: видео
Огонь подобрался близко к отелям: видео