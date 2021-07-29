Яна Полянська відпочиває у місті Белек, що розташоване за 50 кілометрів від міста Анталія. Така ж відстань звідти й до епіцентру лісових пожеж поблизу міста Манавґат.

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Дізналися все з українських ЗМІ

Українка розповіла 24 каналу, що 28 липня у небі було видно темну хмару. Здивувало насамперед те, що запаху горілого не відчувалося. Втім, візуально було зрозуміло, що найімовірніше – хмара саме від пожежі. Спочатку туристи припустили, що загорівся готель неподалік.

Поки ми не прочитали українські новини, що це лісові пожежі, ми навіть не знали, що відбувається. На рівні готелю про це ніхто не говорить,

– пояснила Полянська.

Вона додала, що наразі ситуація – абсолютно спокійна. "Не те, що паніки немає. Мабуть, немає у більшості людей усвідомлення, що десь там щось горить", – зазначила жінка.

Де розташоване місто Белек, в якому перебуває українка: дивіться на карті

Готель живе, як і завжди

За словами Полянської, станом на 29 липня темна хмара вже розсіялася небом й тепер схожа на сіру плівку. Адміністрація готелю ніяких оголошень не робить, запаху в повітрі досі немає. "Можна сказати, що повз туристів ці події проходять взагалі непомітно. Готель фактично живе звичним життям, всі ходять до моря та відпочивають", – підсумувала українка.

Скільки українських туристів у Туреччині

Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик у коментарі 24 каналу розповів, що станом на 29 липня у Туреччині відпочивають близько 100 тисяч українців. За його словами, їм нічого не загрожує. Водночас в українському МЗС повідомили, що постраждалих та жертв серед українців немає. Наразі ніхто не звертався до відомства. Мовляв, пожежа спалахнула далеко від туристичних локацій.

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