В Турции бушуют лесные пожары. Власть пытается их погасить с 28 июля.
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Огонь добрался до Мармариса и Бодрума
По состоянию на 13 часов 29 июля огонь распространился на территории курортного города Мармарис, что в турецкой провинции Мугла. Из-за ветра буквально за несколько минут огонь распространился на несколько километров.
Огонь подобрался на расстояние 100 метров до жилых кварталов. Дорога, связывающая Мармарис и курортный поселок Ичмелер, перекрыта,
– сообщило издание.
Также известно, что для тушения пожара привлекли:
- 5 вертолетов;
- 30 пожарных машин;
- 1 самолет.
В районах, расположенных близко к пожару, машины разворачивают и не дают проехать в город.
Людей из отелей эвакуируют
Огонь добрался до гостиниц в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. Туристов эвакуируют. Местное СМИ пишет, что дома и гостиницы всего в 5 минутах от пожара. Однако власти города пишут, что для населенных пунктов угрозы нет.
Из-за приближения пламени в качестве меры пресечения эвакуировали людей из:
- 2 трехзвездочных гостиниц;
- а также 4 вилл.
Некоторые туристы, остановившиеся в гостиницах неподалеку, выезжают добровольно,
– говорится в сообщении.
Ассоциация туристических отельеров Южного Эгейского моря (GETOB) разместила туристов, которые вынуждены были покинуть свои гостиницы, в другие отели.
Кстати, также пожары добрались до города Бодрум. Турецкое издание "Sabah" сообщило, что власти ищут причину пожаров.
Коротко о пожаре в Турции
- 28 июня в Турции вспыхнули лесные пожары. Огонь приблизился к курортной Анталии.
- В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали.
- В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что пострадавших среди украинских туристов нет.
- Известно, что в Турции находятся примерно 100 тысяч украинских туристов. Об этом рассказал консул Украины в Турции.