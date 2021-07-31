Несмотря на то, что пожарные локализовали все очаги огня в городе, это не помешало стихии вспыхнуть вновь.

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Какая сейчас ситуация в городе

Огонь далеко от жилых домов и отелей, поэтому жизни людей стихия не угрожает.



В Бодруме снова вспыхнул пожар / Фото Анастасии Симсек

Пожарные начали борьбу со стихией.

Пожар снова вспыхнул в Бодруме: видео Анастасии Симсек

Пожары в Турции: последние новости