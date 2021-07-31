Несмотря на то, что пожарные локализовали все очаги огня в городе, это не помешало стихии вспыхнуть вновь.
Обратите внимание Анталия – зона бедствия, жертв стало больше: что происходит в Турции 31 июля
Какая сейчас ситуация в городе
Огонь далеко от жилых домов и отелей, поэтому жизни людей стихия не угрожает.
В Бодруме снова вспыхнул пожар / Фото Анастасии Симсек
Пожарные начали борьбу со стихией.
Пожар снова вспыхнул в Бодруме: видео Анастасии Симсек
Пожары в Турции: последние новости
- Министр лесного и сельского хозяйства сообщил, что пожарным удалось локализовать 88 из 98 очагов пожаров.
- Президент Эрдоган объявил 5 провинций, где до сих пор бушует пожар, "зоной бедствия".
- По состоянию на 31 июля 2021 года стихия унесла жизни 5 человек. Почти 400 получили травмы и ожоги. Двое из них – пожарные.