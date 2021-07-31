Не дивлячись на те, що пожежники локалізували усі осередки вогню в місті, це не завадило стихії спалахнути знову.

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Яка зараз ситуація у місті

Вогонь далеко від житлових будинків та готелів, тому життю людей стихія не загрожує.



У Бодрумі знову спалахнула пожежа/ Фото Анастасії Сімсек

Пожежники розпочали боротьбу зі стихією.

Пожежа знову спалахнула у Бодрумі: відео Анастасії Сімсек

Пожежі в Туреччині: останні новини