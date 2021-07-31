Не дивлячись на те, що пожежники локалізували усі осередки вогню в місті, це не завадило стихії спалахнути знову.
Зверніть увагу Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня
Яка зараз ситуація у місті
Вогонь далеко від житлових будинків та готелів, тому життю людей стихія не загрожує.
У Бодрумі знову спалахнула пожежа/ Фото Анастасії Сімсек
Пожежники розпочали боротьбу зі стихією.
Пожежа знову спалахнула у Бодрумі: відео Анастасії Сімсек
Пожежі в Туреччині: останні новини
- Міністр лісового та сільського господарства повідомив, що вогнеборцям вдалося локалізувати 88 з 98 осередків пожеж.
- Президент Ердоган оголосив 5 провінцій, де досі вирує пожежа, "зоною лиха".
- Станом на 31 липня 2021 року стихія забрала життя 5 людей. Майже 400 отримали травми та опіки. з двоє з них – пожежники.