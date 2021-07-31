Пожежникам залишилося ліквідувати 10 найбільших осередків вогню в країні.

До теми Рука допомоги: Україна розпочала гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині

Боротьбу зі стихією не завершено

Міністр лісового та сільського господарства Туреччини Бакір Пакдемірлі повідомив, що гасіння осередків пожеж в Анталії, Мармарисі, Османіє, Муглі та провінції Адана триває.

У період з 28 по 31 липня на території Туреччини зафіксовано 98 лісових пожеж, 88 з яких або погашені, або локалізовані. У 10 районах активне гасіння пожеж триває,

– повідомив міністр.

Для гасіння пожеж залучили 45 вертольотів, 6 літаків та тисячі пожежних машин.

Пожежі на курортах у Туреччині: головне

28 липня 2021 року перші пожежі спалахнули у місті Манавґраті. Вогонь швидко поширився і дістався до найбільших курортів країни – Анталії, Мармариса та Бодрума.

Станом на 30 липня 2021 року через пожежі загинуло 4 людини та 180 отримали травми.

МЗС України повідомило, що серед постраждалих українців немає. Також відомство рекомендує утриматися від поїздки в охоплені вогнем курорти. За даними міністерства, у Туреччині зараз відпочивають 100 тисяч наших громадян.

Серед місцевих мешканців поширюються підозри про те, що пожежі спалахнули через навмисний підпал.

Зверніть увагу! Стихію ще повністю не ліквідовано, тому у разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українських громадян негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.