Пожарным осталось ликвидировать 10 крупнейших очагов огня в стране.
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Борьба со стихией не завершена
Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бакир Пакдемирли сообщил, что тушение очагов пожаров в Анталии, Мармарисе, Стамбуле, Мугле и провинции Адана продолжается.
В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо погашены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается,
– сообщил министр.
К тушению пожаров привлекли 45 вертолетов, 6 самолетов и тысячи пожарных машин.
Пожары на курортах в Турции: главное
- 28 июля 2021 года первые пожары вспыхнули в городе Манавграти. Огонь быстро распространился и добрался до крупнейших курортов страны – Анталии, Мармариса и Бодрума.
- По состоянию на 30 июля 2021 года в результате пожаров погибли 4 человека и 180 получили травмы.
- МИД Украины сообщил, что среди пострадавших украинцев нет. Также ведомство рекомендует воздержаться от поездки в охваченные огнем курорты. По данным министерства, в Турции сейчас отдыхают 100 тысяч наших граждан.
- Среди местных жителей распространяются подозрения о том, что пожары вспыхнули из-за умышленного поджога.