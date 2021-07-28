Андрій Любінець також написав, що температура повітря знизилась. Він також надіслав відео, де відразу з тераси видно літаки та гелікоптери.

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Українець розповів, що через дим почало сутеніти

Користувач Андрій Любінець повідомив, що він перебуває у селі Чолакли, що в окрузі Манавґат провінції Анталія.

Через дим почало сутеніти, температура знизилась на декілька градусів. В повітрі відчувається запах диму, з неба падає попіл,

– написав українець.

Він також надіслав відео, на яких помітно великі клуби дим. Також на кадрах видно літак та гелікоптер, які, за словами очевидця, намагаються загасити вогонь.

Так як це гори, при чому гори не Карпати, а типу наших кримський, гасіння лісової пожежі надзвичайно ускладнено. Тому максимально задіяні гелікоптери і літаки,

– повідомив чоловік.

Він також пояснив, що пожежні машини працюють в районах населених пунктів, де є можливість під'їзду.

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Андрій Любінець пояснив, що на відео помітно, як літак знизив швидкість і висоту, щоб зачерпнути з моря води для гасіння пожежі.

Користувачка Марія Пустовалова опублікувала пост, де написала про ситуацію у місті.

Вітер розносить вогонь дуже швидко, вогнищ загоряння багато, вогонь добрався до міста,

– повідомила Пустовалова.

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