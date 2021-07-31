До боротьби з вогнем залучили пожежників та рятувальників з усієї країни.

Важливо У Туреччині під час ліквідації загинули двоє пожежників: кількість жертв знову зросла

У деяких місцях пожежі спалахують повторно. До прикладу, в районі Ахая поблизу Зірії, де 26 липня вже гасили лісову пожежу, знов виникло займання. Влада з міркувань обережності почала евакуацію людей.

Пожежі ліквідовують:

понад 730 пожежників,

понад 300 машин,

3 гелікоптери,

4 літаки.

На щастя, більшість осередків займання вдалось загасити на початковій стадії. Поліція встановлює причини пожеж. Раніше грецька влада застерегла громадськість від непотрібної роботи та подорожей через спеку. Температура в Афінах досягла +40 градусів.

У Греції борються з пожежами: дивіться відео



Що відбувається у Греції / Фото Kathimerini



Влада евакуйовує людей з Греції / Фото Kathimerini

Додамо, що сусідня Туреччина також потерпає від масштабних лісових пожеж. Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Вогонь вже забрав життя 5 людей, зокрема й рятувальників.