Аномальна спека у Греції

Мережа станцій національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальну температуру у понад +40 градусів на 143 станціях. Водночас +43 градуси були на 22 станціях.

До теми Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей

Температурні рекорди:

У місті Макракомі в центрі країни зафіксували +46,3 градуса;

у регіоні Аттика на одній з метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів;

в Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.

2 серпня деякі археологічні пам'ятки по всій країні призупинили роботу. Їх зачинили, аби захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Зверніть увагу! Раніше синоптики попереджали, що температура повітря на півночі Греції підійметься до +47 градусів. Така погода увійде в десятку найспекотніших за останні 35 років. Є загроза, що спека може спровокувати ще більше пожеж.

Головне про пожежі в країні