Де очікувати спеку

Рекордні показники будуть на півночі Греції – в низовинах Фессалії. Варто зауважити, що цей регіон був найспекотнішим і в 2020 році.

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Також велика спека буде у столичному регіоні країни – Аттиці.

Ситуація з лісовими пожежами може погіршитись

Директор з досліджень в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос запевнив, що така спека увійде в десятку найсильніших за останні 35 років. Водночас є й небезпека, адже спека може спровокувати ще потужніші лісові пожежі.

Лісові пожежі у Греції: коротко

  • Вогонь спалахнув 31 липня поблизу міста Патрас. Воно розташоване на захід від Афін.
  • Полум'я поширювалось дуже швидко, адже був сильний вітер.
  • Вже за кілька годин пожежа добралася до прибережних регіонів.

До слова, лісові пожежі охопили також Туреччину. Там ситуація значно масштабніша. Жителів деяких населених пунктів евакуювали, а також зафіксували загиблих.