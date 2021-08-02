Де очікувати спеку

Рекордні показники будуть на півночі Греції – в низовинах Фессалії. Варто зауважити, що цей регіон був найспекотнішим і в 2020 році.

До теми Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей

Також велика спека буде у столичному регіоні країни – Аттиці.

Довідка. Також високу температуру повітря прогнозують у південній частині Болгарії та на заході Туреччини.

Ситуація з лісовими пожежами може погіршитись

Директор з досліджень в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос запевнив, що така спека увійде в десятку найсильніших за останні 35 років. Водночас є й небезпека, адже спека може спровокувати ще потужніші лісові пожежі.

Лісові пожежі у Греції: коротко

Вогонь спалахнув 31 липня поблизу міста Патрас. Воно розташоване на захід від Афін.

Полум'я поширювалось дуже швидко, адже був сильний вітер.

Вже за кілька годин пожежа добралася до прибережних регіонів.

До слова, лісові пожежі охопили також Туреччину. Там ситуація значно масштабніша. Жителів деяких населених пунктів евакуювали, а також зафіксували загиблих.