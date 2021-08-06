Детали поручения президента
Украина отправит в Грецию 100 опытных спасателей, а также необходимое оборудование. Соответствующее решение правительство примет 6 августа.
Важно В Греции пылают масштабные пожары: людей эвакуируют морем – видео
Я поставил перед правительством задачу – помочь Греции преодолеть разрушительные пожары в некоторых частях страны,
– заявил Зеленский.
Украинские спасатели в Турции
30 июля Украина отправила в Турцию 2 самолета АН-35П и спасателей для борьбы с огненной стихией. За 3 суток наши специалисты сбросили на пожар 488 тонн воды.
Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в трудное время.
Что известно о пожарах в Греции
- Пожар вспыхнул 31 июля в 46 местах возгорания вблизи города Патрас. К борьбе привлекли спасателей со всей страны.
- Известно, что в результате пожара пострадали 16 человек. Их отвезли в больницу с проблемами дыхания.
- 3 августа в стране зафиксировали аномальную жару. В некоторых регионах температура воздуха поднялась до +46 градусов.