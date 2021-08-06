Детали поручения президента

Украина отправит в Грецию 100 опытных спасателей, а также необходимое оборудование. Соответствующее решение правительство примет 6 августа.

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Я поставил перед правительством задачу – помочь Греции преодолеть разрушительные пожары в некоторых частях страны,

– заявил Зеленский.

Украинские спасатели в Турции

30 июля Украина отправила в Турцию 2 самолета АН-35П и спасателей для борьбы с огненной стихией. За 3 суток наши специалисты сбросили на пожар 488 тонн воды.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в трудное время.

Что известно о пожарах в Греции