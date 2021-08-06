Деталі доручення президента
Україна надішле у Грецію 100 досвідчених рятувальників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.
Важливо У Греції палають масштабні пожежі: людей евакуюють морем – відео
Я поставив перед урядом завдання – допомогти Греції подолати руйнівні пожежі в деяких частинах країни,
– заявив Зеленський.
Українські рятувальники у Туреччині
30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.
Що відомо про пожежі в Греції
- Пожежа спалахнула 31 липня у 46 осередках займання поблизу міста Патрас. До боротьби залучили рятувальників з усієї країни.
- Відомо, що внаслідок пожежі постраждали 16 людей. Їх відвезли у лікарні з проблемами дихання.
- 3 серпня в країні зафіксували аномальну спеку. У деяких регіонах температура повітря підійнялася до +46 градусів.