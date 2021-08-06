Деталі доручення президента

Україна надішле у Грецію 100 досвідчених рятувальників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.

Важливо У Греції палають масштабні пожежі: людей евакуюють морем – відео

Я поставив перед урядом завдання – допомогти Греції подолати руйнівні пожежі в деяких частинах країни,

– заявив Зеленський.

Українські рятувальники у Туреччині

30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.

Що відомо про пожежі в Греції