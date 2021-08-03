Президент Туреччини також подякував лідерам країн за допомогу. Про це станом на 3 серпня повідомили у інформаційно-координаційному центрі країни.
До теми У Туреччині спалахнула нова масштабна лісова пожежа
У Туреччині локалізували майже всі пожежі
Влада Туреччини повідомила, що пожежникам вдалось локалізувати 146 пожеж з усіх 154 загорянь, натоміть 8 пожеж ще палають. Зокрема горять Мармарис, Бодрум, Манавгат та Аланья.
Від імені мого народу я хотів би подякувати всім дружнім країнам та організаціям, які висловили свою підтримку, побажання та співчуття у нашій боротьбі з лісовими пожежами, висловивши свою готовність допомогти та надіславши допомогу,
– заявив Реджеп Ердоган.
Він у твітері подякував Володимиру Зеленському та лідерам інших країн, які надали допомогу Туреччині.
Лісові пожежі в Туреччині: коротко
- 28 липня у Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь швидко поширювався через вітер. Деяких туристів довелось евакуювати.
- Україна у вигляді допомоги 30 липня скерувала 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах.
- Влада турецьких провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів.
- Пожежники активно борються з пожежами. Станом на 2 серпня вони взяли під контроль 125 зі 132 займань.
- Внаслідок пожеж вже загинули 8 осіб. Постраждали кілька сотень.