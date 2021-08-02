Сім пожеж ще безконтрольно вирують. Про це заявив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

До слова, рятувальники гасять 78 пожеж у сільській місцевості.

Яка ситуація у Мармарисі

Міністр зазначив, що пожежа в Мармарисі триває, але наразі ситуація стабільна. Щоправда, потенційна небезпека є, оскільки може погіршитись погода. Річ у тім, що у регіоні сильна спека – +40 градусів, а також потужний вітер і низька вологість.

Чиновник акцентував, що у Мармарисі – найнижча вологість за всі часи. Прогнозують, що 3 серпня вона не перевищуватиме 8%.

За нормальних умов вологість повітря нижче 30% влітку не повинна бути ні в Анталії, ні в Муглі, але нині склалися такі умови. Це складне завдання,

– сказав Пакдемірлі.