Ердоган зауважив, що затриманого підозрюють у підпалі лісу біля міста Мілас. Там пожежі спалахнули 29 липня.
Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня
Турецький лідер пообіцяв, що влада в найкоротші терміни ліквідує наслідки лісових пожеж і компенсує постраждалим збитки.
Одна людина затримана через пожежу у Міласі. Наш обов'язок – знайти тих, хто спалює наші ліси та спалював свої легені,
– сказав Ердоган.
Він також додав, що влада планує масово висаджувати саджанці на випалених ділянках. Це будуть робити з першим дощем.
Яка зараз ситуація у Туреччині
- Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
- Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".
- Внаслідок стихії померли вже 5 осіб, зокрема рятувальники. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали.
- На допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими вогнеборцями прибули у Туреччину 30 липня.