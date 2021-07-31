Ердоган зауважив, що затриманого підозрюють у підпалі лісу біля міста Мілас. Там пожежі спалахнули 29 липня.

Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня

Турецький лідер пообіцяв, що влада в найкоротші терміни ліквідує наслідки лісових пожеж і компенсує постраждалим збитки.

Одна людина затримана через пожежу у Міласі. Наш обов'язок – знайти тих, хто спалює наші ліси та спалював свої легені,

– сказав Ердоган.

Він також додав, що влада планує масово висаджувати саджанці на випалених ділянках. Це будуть робити з першим дощем.

Зверніть увагу! Раніше Ердоган висловив припущення, що пожежі виникли саме через підпал. Він підкреслив, що обов'язок влади у цьому випадку – зловити та забезпечити найсуворіше покарання паліям.

Яка зараз ситуація у Туреччині