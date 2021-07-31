Якщо ця теорія підтвердиться, то винних обов'язково притягнуть до відповідальності.

Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня

У пожежах можуть бути винні люди

Президент Туреччини додав, що розслідування причин події ще ведеться.

Якщо є ті, хто зраджують нашу країну і нашу націю до такої міри, що здатні підпалити свою батьківщину, то наш обов'язок - зловити їх і забезпечити найсуворіше покарання,
– сказав турецький лідер.

Він також пообіцяв відновити постраждалі від пожеж будинки. Це мають зробити протягом року. За його словами, для надання невідкладної допомоги постраждалим з бюджету вже виділили 50 мільйонів лір, тобто майже 159 мільйонів гривень.

Яка зараз ситуація у Туреччині

  • Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
  • Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".
  • Внаслідок стихії померли вже 5 осіб, зокрема рятувальники. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали.