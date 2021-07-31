Якщо ця теорія підтвердиться, то винних обов'язково притягнуть до відповідальності.
Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня
У пожежах можуть бути винні люди
Президент Туреччини додав, що розслідування причин події ще ведеться.
Якщо є ті, хто зраджують нашу країну і нашу націю до такої міри, що здатні підпалити свою батьківщину, то наш обов'язок - зловити їх і забезпечити найсуворіше покарання,
– сказав турецький лідер.
Він також пообіцяв відновити постраждалі від пожеж будинки. Це мають зробити протягом року. За його словами, для надання невідкладної допомоги постраждалим з бюджету вже виділили 50 мільйонів лір, тобто майже 159 мільйонів гривень.
Яка зараз ситуація у Туреччині
- Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
- Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".
- Внаслідок стихії померли вже 5 осіб, зокрема рятувальники. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали.