Якщо ця теорія підтвердиться, то винних обов'язково притягнуть до відповідальності.

Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня

У пожежах можуть бути винні люди

Президент Туреччини додав, що розслідування причин події ще ведеться.

Якщо є ті, хто зраджують нашу країну і нашу націю до такої міри, що здатні підпалити свою батьківщину, то наш обов'язок - зловити їх і забезпечити найсуворіше покарання,

– сказав турецький лідер.

Він також пообіцяв відновити постраждалі від пожеж будинки. Це мають зробити протягом року. За його словами, для надання невідкладної допомоги постраждалим з бюджету вже виділили 50 мільйонів лір, тобто майже 159 мільйонів гривень.

Яка зараз ситуація у Туреччині