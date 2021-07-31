Если эта теория подтвердится, то виновных обязательно привлекут к ответственности.
Важно Анталия – зона бедствия, жертв стало больше: что происходит в Турции 31 июля
В пожарах могут быть виноваты люди
Президент Турции добавил, что расследование причин происшествия еще ведется.
Если есть те, кто предают нашу страну и нашу нацию до такой степени, что способны поджечь свою родину, то наша обязанность – поймать их и обеспечить строгое наказание,
– сказал турецкий лидер.
Он также пообещал восстановить пострадавшие от пожаров дома. Это должны сделать в течение года. По его словам, для оказания неотложной помощи пострадавшим из бюджета уже выделили 50 миллионов лир, то есть почти 159 миллионов гривен.
Какая сейчас ситуация в Турции
- Лесные пожары вспыхнули еще 28 июля в городе Манавграт. Стихия охватила самые большие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов.
- По состоянию на 31 июля пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Эрдоган объявил прибрежные регионы страны "зоной бедствия".
- В результате стихии погибли уже 5 человек, в том числе спасатели. Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали.