Эрдоган отметил, что задержанного подозревают в поджоге леса возле города Милас. Там пожары вспыхнули 29 июля.

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Турецкий лидер пообещал, что власть в кратчайшие сроки ликвидирует последствия лесных пожаров и компенсирует пострадавшим ущерб.

Один человек задержан из-за пожара в Миласе. Наш долг – найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие,

– сказал Эрдоган.

Он также добавил, что власти планируют массово высаживать саженцы на выжженных участках. Это будут делать с первым дождем.

Обратите внимание! Ранее Эрдоган высказал предположение, что пожары возникли именно из-за поджога. Он подчеркнул, что обязанность власти в данном случае – поймать и обеспечить строгое наказание поджигателям.

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