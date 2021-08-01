У курортному Бодрумі евакуювали людей з трьох п'ятизіркових готелів. Відповідне відео опублікував мер міста.
Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Щоб захистити відпочивальників, використовують катери берегової охорони Туреччини. Також допомагають приватні човни та яхти.
Туристи тікали з валізами
У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікали з небезпечного району. У цей момент до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближалась пожежа.
Навколо виднівся густий дим від пожеж.
Яка ситуація з пожежами у Туреччині
- Пожежі вирують вже близько 5 днів. Вони забрали життя 6 людей.
- Епіцентром займання було місто Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер.
- Міністр сільського та лісового господарства стверджує, що близько 107 із 112 лісових пожеж вже контролюють, повідомляє Hurriyet.
- До слова, на допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими пожежниками прибули у Туреччину 30 липня.
Пожежі у Туреччині, дивіться відео: