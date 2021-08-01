В курортном Бодруме эвакуировали людей из трех пятизвездочных отелей. Соответствующее видео опубликовал мэр города.
Важно Турцию охватили страшные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
Чтобы защитить отдыхающих, используют катера береговой охраны Турции. Также помогают частные лодки и яхты.
Туристы убегали с чемоданами
В сети обнародовали кадры, на которых видно, как люди со своими вещами убегали из опасного района. В этот момент к городу с горы, покрытой лесом, быстро приближался пожар.
Вокруг виднелся густой дым от пожаров.
Какова ситуация с пожарами в Турции
- Пожары бушуют уже около 5 дней. Они унесли жизни 6 человек.
- Эпицентром возгорания был город Манагавт возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра.
- Министр сельского и лесного хозяйства утверждает, что около 107 из 112 лесных пожаров уже контролируют, сообщает Hurriyet.
- К слову, на помощь турецким спасателям вылетели наши мчсники. Самолеты с украинскими пожарными прибыли в Турцию 30 июля.
Пожары в Турции, смотрите видео: