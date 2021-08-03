Президент Турции также поблагодарил лидеров стран за помощь. Об этом по состоянию на 3 августа сообщили в информационно-координационном центре страны.
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В Турции локализовали почти все пожары
Власти Турции сообщили, что пожарным удалось локализовать 146 пожаров из всех 154 возгораний, однако числе 8 пожаров еще горят. В частности, горят Мармарис, Бодрум, Манавгат и Аланья.
От имени моего народа я хотел бы поблагодарить все дружественные страны и организации, которые выразили свою поддержку, пожелания и соболезнования в нашей борьбе с лесными пожарами, выразив свою готовность содействовать и отправить помощь,
– заявил Реджеп Эрдоган.
Он в твиттере поблагодарил Владимира Зеленского и лидеров других стран, которые оказали помощь Турции.
Лесные пожары в Турции: коротко
- 28 июля в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь быстро распространялся из-за ветра. Некоторых туристов пришлось эвакуировать.
- Украина в виде помощи 30 июля направила 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах.
- Власти турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.
- Пожарные активно борются с пожарами. По состоянию на 2 августа они взяли под контроль 125 из 132 возгораний.
- В результате пожаров уже погибли 8 человек. Пострадали несколько сотен.