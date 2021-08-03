Спасатели и волонтеры пытаются локализовать пожар. В то же время местные прилагают усилия, чтобы спасти свой скот.

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Какова ситуация в регионе

В пострадавших из-за пожара районах несколько домов стали непригодными для использования. Сейчас в регион допускают только авторизованные автомобили.

В то же время в районах Юкари-Мази и Ашагы-Мази густой дым и меняющиеся направления ветра затрудняют спасателям тушения пожаров.

Обратите внимание! Украина 30 июля направила в Турцию 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения, которая состоит из 14 человек.

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Пожары в Турции: коротко