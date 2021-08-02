Об этом рассказала украинка Дарья Бахарева, которая там живет. По ее словам, в Мармарисе еще есть отдельные очаги, где тлеют деревья, но местные жители и пожарные пытаютсяих потушить.

К теме В Турции для туристов ввели запрет на посещение лесных массивов

Как реагируют туристы и местные жители

Бахарева отметила, что когда в конце июля пожары только вспыхнули, а возле гостиниц отдыхающих горели леса, все паниковали и были очень напуганными. Однако сейчас люди отдыхают и стараются сохранять спокойствие.

В то же время местные жители в Турции очень возмущены ситуацией. Они считают, что власти могли отреагировать на огонь в лесах раньше.

На самом деле в Мармарисе критической ситуации нет. Здесь все началось, но пошло на юго-запад,

– рассказала украинка.

Узнайте больше За пожары в Турции взяли ответственность курдские террористы, – СМИ

Бахарева также отметила, что сейчас многие отели оказывают помощь туристам в виде бесплатного размещения пострадавших. В то же время пожарные круглосуточно дежурят, а местные власти контролируют их работу.

Украинка рассказала о пожарах в Турции: смотрите видео

Пожары в Турции: коротко