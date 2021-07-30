Какие именно регионы пострадали и куда движутся лесные пожары – читайте в материале 24 канала.

Важно Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Масштабные пожары, вспыхнувшие в городе Манавгат, быстро распространились почти по всему южному побережью Турции. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов. Поэтому, по состоянию на 30 июля от огня пострадали 11 городов, некоторые из них популярные среди туристов.

Где бушуют лесные пожары

Манавгат,

Аксеки,

Козан,

Мерсин,

Кахраманмараш,

Кайсери,

Османие,

Емет,

Деринце,

Мармарис,

Датча,

Бодрум,

Дидим.



В каких регионах Турции бушуют лесные пожары / Фото Trendsmap

Какая ситуация в разных уголках Турции

В Мармарисе тысячи туристов были вынуждены ночевать на пляжах. Все из-за того, что огонь довольно тесно подбирается к отелям, в небе стоит запах дыма.

тысячи туристов были вынуждены ночевать на пляжах. Все из-за того, что огонь довольно тесно подбирается к отелям, в небе стоит запах дыма. В Бодруме также неспокойно. Огонь туда добрался 29 июля. Туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха.

также неспокойно. Огонь туда добрался 29 июля. Туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха. В провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Туристов эвакуировали на пляж с помощью кораблей.

лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Туристов эвакуировали на пляж с помощью кораблей. В Сиде туристы и местные страдали от сильного запаха гари и пепла. Люди могли выходить из номеров только поздно вечером.

Заметим, что в общей сложности от огня пострадали почти 200 человек, число жертв увеличилось до 4. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.

Информация о четвертой жертве поступила вечером 29 июля. Как сообщил Бекир Пакдемирли в Мармарисе погиб мужчина. Более подробной информации о погибшем пока нет.

Обратите внимание! По данным консула Украины в Турции, в стране сейчас находится около 100 тысяч украинских туристов. Предварительно, пострадавших среди них нет.

Турцию охватили масштабные пожары: смотрите видео