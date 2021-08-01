Пожары в Турции до сих пор пытаются потушить. Только 1 августа ответственность за начало пожаров взяли террористы. Их заявление якобы есть в распоряжении СМИ.

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Террористическая группа взяла на себя ответственность за начало пожаров в Турции

Дочерняя группа террористической организации РПК "Дети огня" берет на себя ответственность за пожары на побережье Средиземного и Эгейского морей,

– говорится в сообщении.

Пока нет реакции турецких властей

"Дети огня" говорят, что пошли на поджог, поскольку "режим не понимает другого языка и его пора поставить на колени огнем". Официальные власти Турции пока на эту информацию не отреагировали.

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Кратко о пожарах в Турции