Пожары в Турции до сих пор пытаются потушить. Только 1 августа ответственность за начало пожаров взяли террористы. Их заявление якобы есть в распоряжении СМИ.
К теме Пожары в Турции 1 августа: очаги возгорания под контролем, число жертв возросло
Террористическая группа взяла на себя ответственность за начало пожаров в Турции
Дочерняя группа террористической организации РПК "Дети огня" берет на себя ответственность за пожары на побережье Средиземного и Эгейского морей,
– говорится в сообщении.
Пока нет реакции турецких властей
"Дети огня" говорят, что пошли на поджог, поскольку "режим не понимает другого языка и его пора поставить на колени огнем". Официальные власти Турции пока на эту информацию не отреагировали.
Стоит прочитать Убегали с чемоданами: из-за пожаров в Турции туристов эвакуировали из отелей
Кратко о пожарах в Турции
- В стране насчитали более сотни очагов пожара. Спасатели говорят, что большинство из них – под контролем.
- Жертвами огня уже стали 8 человек, травмированы – более 200.
- Пламя добралось и до курортов. Так из Бодрума эвакуировали туристов из 5-звездочных отелей.