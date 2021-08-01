О том, что происходит в Турции в очагах пожаров 1 августа, читайте в материале 24 канала.
Важно Турцию охватили страшные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
Пожарные взяли под контроль большинство очагов огня
По состоянию на 1 августа спасатели контролируют ситуацию со 107 возгораниями.
Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли рассказал, что 5 пожаров бушуют в туристических провинциях Анталия и Мугла. Кроме того, очаги сильного огня есть в 32 провинциях Турции.
Число погибших возросло
Из-за страшной стихии уже погибли 6 человек. Перед этим сообщали о 4 жертвах пожаров. Более 2 сотен человек получили травмы.
Людей эвакуируют
В курортном Бодруме пришлось эвакуировать людей из трех пятизвездочных отелей. Люди со своими вещами убегали из опасного района, поскольку огонь подбирался очень близко.